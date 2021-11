Bron van legionella-uitbraak in Schijndel blijft mogelijk onbekend

Was Elvis Presley’s Bredase manager Colonel Parker een moordenaar?

Niets wijst er er in de vroege vrijdagochtend voor het Pinksterweekeinde van 1929 op dat er iets vreselijks gaat gebeuren in het vredige Breda. De pas getrouwde 24-jarige kruidenier Willem vertrekt vanaf de Nieuwe Boschstraat met paard en wagen voor zijn dagelijkse bestelronde door de stad. Een paar uur later wordt zijn vrouw Anna (23) bruut vermoord in de winkel.

21 november