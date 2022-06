Bronzen hoofdje van overleden Dante (5) van begraafplaats geroofd: ‘Doet vreselijk veel pijn’

‘Zoon’ opgepakt na vondst dode vrouw in Rosmalen: ‘Hij riep dat hij haar mantelzor­ger was’

Aan de Wethouder Noppenlaan in het Brabantse Rosmalen is woensdagavond een vrouw dood gevonden in haar woning. Een man is als verdachte aangehouden. Volgens een buurtbewoonster gaat het om de zoon van de overleden vrouw.

11:46