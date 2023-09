Brugklimmer na vier uur van Waalbrug afgehaald: deze mensen gingen hem voor

Eerder ‘hoog bezoek’

Het topje van de brugboog lijkt een favoriete plek om aandacht te vragen, om van het uitzicht te genieten of een huwelijksaanzoek te doen. Vorig jaar juli klom er ook al een man - die onder invloed bleek te zijn - de brug op. De politie en het ambulancepersoneel wist hem toen naar beneden te praten.



Maar ook als je de beste bedoelingen hebt, komen de hulpdiensten in actie. Dat bleek het geval bij de 24-jarige Nijmegenaar die in 2013 op de boog klom en zijn vriendin ten huwelijk vroeg. De vrouw gaf het ja-woord, maar het stel kreeg wel een bekeuring voor het in gevaar brengen van het verkeer.



Sommige klimmers zien de brug een uitgelezen plek om te protesteren: in 2008 besloot een Iraanse vluchteling om een poging te wagen, kort nadat hij te horen had gekregen dat hij geen recht had op een verblijfsvergunning. Uiteindelijk kreeg hij alsnog een vergunning om in Nederland te blijven.



Twee jaar eerder was het een 37-jarige man uit Amersfoort, die op de brug was geklommen uit protest tegen het feit dat hij na een scheiding zijn kinderen niet meer mocht zien.



In 2006 was het nogmaals raak toen iemand mooi uitzicht wilde hebben op het Vierdaagsevuurwerk. Tijdens de Vierdaagse gebeurt het wel vaker dat mensen de brug beklimmen: een voorbeeld hiervan is het geval van de 19-jarige Nederlander die in 1995 met een 23-jarige Amerikaan bovenop de Waalbrug stond om ‘te genieten van het mooie uitzicht’.