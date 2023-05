‘Brussel: piekbelasters mogen worden uitgekocht vanwege stikstof’

Met video Agent die schoot op trekker met tiener Jouke wordt vervolgd

Het Openbaar Ministerie vervolgt de agent die in de zomer van vorig jaar in de buurt van de A32 in Heerenveen schoot op een trekker. Het voertuig werd bestuurd door de 16-jarige Jouke Hospes. De agent wordt verdacht van poging tot doodslag.