Bruut geweld bij woningoverval: geslagen met boksbeugel, gedreigd met vuurwapen

Code geel Waterover­last door forse regen- en onweersbui­en

15:20 Op verschillende plekken in het land zorgen stevige regenbuien voor overlast. Het KNMI heeft voor een groot deel van Nederland code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien ‘met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast’. In de loop van de middag worden ook flinke buien in delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland verwacht.