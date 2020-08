Buiig weekend met aangename temperaturen voor de boeg

Rooftoch­ten in Duits grensge­bied leveren Nederland­se plofkra­kers ruim 30 miljoen euro aan buit op

19 augustus In vijf jaar tijd is in Noordrijn-Westfalen bij plofkraken meer dan 30 miljoen euro uit geldautomaten geroofd. Sinds de geldautomaten in Nederland beter worden beveiligd verleggen bendes uit de Randstad hun werkterrein naar het Duitse grensgebied.