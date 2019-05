Buitenechtelijke liefdesaffaire dominee uit Veenendaal schokt kerkleden: onderzoek naar ‘ambtsmisbruik’

Nieuws shockeert kerkgangers: ‘Afschuwelijk’

Zwijgend hoorden de Veense hervormden afgelopen zondag de mededeling dat hun voorganger een affaire heeft gehad met een gemeentelid dat daarbij zwanger is geworden. Tijdens het orgelspel na de mededeling wierpen sommigen even een blik naar boven. De kerkgemeenschap is in shock.



‘Afschuwelijk’, zegt bezoekzuster Joke Westland met emotie in haar stem. ‘Ik denk alleen maar aan hoe nu verder, want alle partijen kennen elkaar. Hieraan zie je dat we geen heiligen zijn, maar dat we allemaal mensen zijn.’ Een situatie als deze heeft ze zelf nog niet eerder van zo dichtbij in de kerk meegemaakt.



In Veenendaal wordt er wel veel over gesproken. Vandaar dat ook werd opgeroepen daar niet aan mee te doen, om geen verhalen, ideeën of suggesties te uiten. Joke Westland bezoekt mensen binnen de hervormde kerk die behoefte hebben aan een pastoraal gesprek en staat op de lijst van ouderlingen, pastoraal werkers en vertrouwenspersonen die in de kerk werken en ook geraadpleegd kunnen worden. Tijdens de dienst van afgelopen zondag is nadrukkelijk gewezen op deze mensen die beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor hen die er behoefte aan hebben.



Westland vindt dat de kerk goed en snel actie heeft ondernomen. ‘Dat is echt heel knap. Het is direct medegedeeld toen het bekend werd. Ik vind het heel wrang’, zegt ze met emotie in haar stem. ‘Er zijn zoveel partijen bij betrokken en zoveel partijen hebben schade opgelopen.’



Ook een ander lid van de kerk, vindt het vreselijk. ‘Maar we zijn allemaal mensen, als het mijn buurman of mijn collega zou overkomen, zou ik het ook vreselijk vinden. Wat de straat er over zegt, dat interesseert mij niet zo veel. Hij die zonder zonden is werpe de eerste steen, denk ik dan. Maar als je je zonden aan God belijdt, vergeeft hij je.’