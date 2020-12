Buitenkansje: maak kans op een Stella e-bike

Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt in Beverwijk

8:38 Bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in het Noord-Hollandse Beverwijk is zaterdagochtend de gevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd. Het gaat om dezelfde super die woensdag al werd getroffen, zegt een woordvoerder van de politie. ,,De hele gevel ligt eruit. Het is vrij heftig’’, aldus de voorlichter. Er zijn geen woningen ontruimd.