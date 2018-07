Buitenlandse soldaten in het Nederlandse leger: een goed idee?

Historisch gezien is het idee helemaal niet nieuw. ,,Je zag het in de Tweede Wereldoorlog, bij de bevrijding van Zeeland in 1944. Toen vochten er ook Fransen en Belgen mee in de Britse en Canadese legers. Dat was wel meer ideologisch van aard, mensen wilden helpen om het nazibeest te verslaan. In dit geval zal het meer om het huurlingentype gaan: soldaten die voor een beter salaris de wijk nemen naar West-Europa. Maar ook dat is is in de historie al vaker voorgekomen."



Is dat niet vreemd: een soldaat die zijn leven riskeert voor een andere natie? ,,Het moet natuurlijk duidelijk zijn dat de buitenlandse mensen onder de Nederlandse grondwet gaan werken, dat ze de taal spreken, begrijpen wat de doctrine is en wat hun taken zijn. Dat moeten ze onderschrijven. Maar anders dan vroeger vecht het Nederlandse leger al lang niet meer alleen voor koning, vlag en wimpel. In NAVO-, EU- en ook VN-verband zet het leger zich in voor internationale doelen."