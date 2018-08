Buitenlandse studenten zijn prooi voor ongure huisbazen

,,Er vinden ontzettend veel wanpraktijken plaats, internationale studenten worden uitgebuit”, zegt Geertje Hulzebos, bestuurslid van de Landelijke Studenten Vakbond. ,,Dat is allemaal mogelijk door het grote tekort aan kamers.”



Het aantal internationale studenten in Nederland verdubbelde in vier jaar tijd, van 58.000 in 2013 naar 122.000 vorig jaar. Elke international zoekt woonruimte en tijdens die huizenjacht zijn ze kwetsbaar. Meestal zoeken zij vanuit hun thuisland naar een slaapplek in Nederland, waardoor een bezichtiging of kennismaking met de verhuurder onmogelijk is. ,,Ze hebben niet de keuze om géén kamer te vinden, dat maakt hun wanhoop zo groot”, zegt Hulzebos. Daarbij kennen ze vaak de Nederlandse regels en rechten niet, waardoor internationale studenten akkoord gaan met kleine hokjes, hoge prijzen, vreemde contracten of ongure verhuurders.