De kans dat de 41-jarige man zijn straf gaat uitzitten lijkt klein, nu hij met de noorderzon is vertrokken. En per abuis heeft hij zijn rijbewijs nog. De rechtbank doet de zitting daarom bij verstek.



Op zondag 1 november 2015 knalt de verdachte, nota bene vrachtwagenchauffeur van beroep, in zijn privé-Mercedes tegen de auto van de vader, moeder en hun pasgeboren zoontje Mart. Hij heeft een bocht in de Oudlandsedijk in Halderberge met te hoge snelheid genomen en is op de linker weghelft beland. De bestuurder van de tegemoetkomende auto, met hierin ook het twintig dagen oude jongetje in de Maxi-Cosi, kan hem niet ontwijken.