Bulldozer rijdt tussen badgasten door op het strand. Rijkswaterstaat: ‘Dit is niet de bedoeling’

Nou, dat laatste is dus niet de bedoeling, blijkt uit een reactie van Rijkswaterstaat. ,,De aannemer was gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de strandsuppletie tussen Dishoek en Vlissingen. We hebben met de aannemer afgesproken dat dit werk in de vroege ochtend of avond plaatsvindt of als er geen badgasten zijn”, legt woordvoerster Ilze Rokven uit.