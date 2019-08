Bumperklever drukt politiewagen met 150 km per uur bijna letterlijk van de weg: vette bekeuring

Vincent (29) kwam na ast­ma-aan­val naast 'ebolapa­tiënt' te zitten: 'Hoezo werd zij niet geïsoleerd?’

13:45 Een avond vol frustratie en beklemmende onduidelijkheid. Zo kijkt Vincent terug op de gedwongen opsluiting gisteravond in de huisartsenpost van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Tot zijn grote verbazing zat hij zeker een halve minuut naast de vrouw van wie vermoed werd dat zij met ebola was besmet. ,,Het is ongelooflijk dat zij niet meteen is geïsoleerd.”