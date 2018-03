Bureau Amsterdam: verboden stemadvies of gewoon hulpvaardig?

De gemeente Amsterdam zag de tweets ook voorbij komen en stuurde twee ambtenaren naar het stembureau. Die hoorden daar de leden van het stembureau, waarop een woordvoerder van de gemeente Amsterdam stelt: ,,We hebben het uitgezocht. Een echtpaar ging samen het stemhokje in. De voorzitter (van het stembureau, red) greep in en is naar het stemhokje gegaan om aan te geven dat dit niet mag. Daarna heeft hij hen met behulp van de kandidatenlijsten die aan de muur hangen in het Nederlands uitgelegd hoe de stemprocedure werkt." Volgens de gemeente hebben de voorzitter van het stembureau en het echtpaar niet dezelfde etnische afkomst. Er is dus, lijkt de conclusie van Amsterdam, weinig aan de hand. ,,De mensen van het stembureau hadden dit ook in het proces-verbaal, dat ze moeten bijhouden, vermeld."