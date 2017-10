Buren botsen frontaal in Rijdende Rechter: 'Je bent niet goed wijs'

Van droomburen tot kille noabers: de relatie tussen twee stellen uit Almelo nam de afgelopen jaren een dramatische wending. Dinsdag botsten de buren frontaal tijdens de uitzending van De Rijdende Rechter. "Het was verschrikkelijk leuk, zo in ene is dat vertroebelt."

Ze vierden kerst samen, sportten samen, barbecueden in elkaars tuin maar bovenal: het was altijd reuze gezellig samen. Monique en Adama Sylla woonden jarenlang met veel plezier naast Ralf en Leonie van Dijk.

Aanbouw zet alles op kop

Een aanbouw in de tuin van Ralf en Leonie veranderde alles. Volgens hen klopte de erfgrens niet en moest daardoor de gezamenlijke schutting vervangen en verplaatst worden. De schuur in de tuin van de familie zou afgebroken moeten worden.

Rechter John Reid kwam er dinsdag aan te pas om zijn oordeel uit te spreken in het conflict. De emoties liepen soms hoog op tijdens de uitzending, bijvoorbeeld toen Adama zijn buurman verweet niet te werken. ,,Adema, je bent niet goed wijs", counterde die. Die barstte op zijn beurt op een bepaald moment in tranen uit.

Volledig scherm Adama en Monique Sylla © screenshot

Zijn vrouw Monique kon er met haar hoofd niet bij dat het zo gelopen was. ,,Vroeger waren we hele leuke buren, konden goed overweg. Het was verschrikkelijk leuk. Zo in ene is dat vertroebelt. En dat vind ik wel heel erg jammer."

De eerste haarscheurtjes in het 'noaberschap' bleken al voor de uitbouw aanwezig. Monique: "Tot 2015 was er geen probleem, toen is het kerstdiner afgeblazen en is het fout gegaan." Haar man voegde daar vilein aan toe dat de buren veel vaker bij hun kwamen dan andersom en alleen maar uit waren op gratis eten. Leonie sneerde daarop dat Monique zelfs het aantal gedronken flessen wijn bij elkaar telde.

Volledig scherm Ralf en Leonie van Dijk © screenshot

Noaberschap ver weg

De Rijdende Rechter hoorde het allemaal aan en kwam tot de conclusie dat ,,noaberschap een bekend begrip is in Twente, en dat de stellen dat ook jarenlang in de praktijk brachten."

Zijn uitspraak: de schutting mag niet zo blijven staan. De nieuwe schutting moet op de officiële erfgrens komen en de familie Sylla dient daar voor de helft aan mee te betalen. Dat betekent dat alle beplanting op dat gedeelte gesnoeid dient te worden. Het schuurtje kan na onderling overleg wel zo blijven staan. ,,Dat is mijn uitspraak, en zo zit het", zei de rechter.

In de studio constateerde presentatrice Jetske van den Elsen een 'triomfantelijke lach' bij Ralf en Leonie. Een verkeerde integratie, volgens het Almelose stel. ,,We zijn gewoon blij met uitspraak en dat het nu achter de rug is."