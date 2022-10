Buren geschokt door aanhouding van multimiljonair (34): ‘Kussens en matrassen vlogen in het rond’

Uniek dna-onderzoek naar eeneiige tweelingen wijst verdachte aan in verkrach­tings­zaak, OM eist drie jaar cel

Een nieuw dna-onderzoek waarmee het verschil in het vrijwel identieke erfelijk materiaal van eeneiige tweelingen kan worden vastgesteld, heeft voor een doorbraak gezorgd in een Drentse zedenzaak. De 28-jarige Rick K. uit Zuidlaren wordt verdacht van het verkrachten van een 76-jarige vrouw in juli 2019 in een natuurgebied bij Schipborg. Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie jaar celstraf.

