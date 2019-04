Burenruzie Diepenheim over gluren en kapotgereden zijspiegels

Hoe de stemming is aan de Haaksbergerstraat in Diepenheim wordt al voor het begin van de zitting duidelijk. Buurman Veldhuis, die in dit geding geen rol speelt, wil als toehoorder plaatsnemen op de publieke tribune. De gedaagde, Jitske van der Zwaag, tegen de rechter: "Oh nee, hem wil ik er niet bij hebben hier. Hij is intimiderend en agressief." Maar rechter Ubele van Houten beslist dat iedereen mag blijven op de publieke tribune. Ook buurman Veldhuis, als die er zich verder niet mee bemoeit.

Hommeles

Want een andere buurman, Harry Peters, heeft buurvrouw Van der Zwaag gedagvaard. Sinds haar komst naar Diepenheim in 2013 is het hommeles, zo wordt duidelijk. Van der Zwaag zegt wel te weten waarom. "Ik heb het huis gekocht, dat de familie Veldhuis voor haar dochter had willen kopen. Sindsdien wordt er een hetze tegen mij gevoerd om mij weg te krijgen. Ik ben een kakker, spreek ABN, heb gestudeerd en kom niet van hier. Ik moet oprotten."

Landjepik

Maar het is de andere buurman die haar heeft gedaagd. Harry Peters beschuldigt Jitske van der Zwaag van landjepik. Ze zou een hek hebben laten zetten op grond van Peters, zodat deze niet meer fatsoenlijk met zijn auto de garage in en uit kan. Er zijn al drie buitenspiegels aan diggelen gegaan, vertelt Peters. Hij wil dat de oude situatie wordt hersteld. En dat buurvrouw Van der Zwaag de lattenconstructie, die ze op de erfafscheiding liet timmeren, weer afbreekt. Ze heeft dat gedaan tegen inkijk, zegt Van der Zwaag. "Ze kijken via hun zijraam bij mij naar binnen en lopen de hele dag te gluren."

Rijdende rechter

Verder gaat het nog over een kunststof overkapping, die buurvrouw Van der Zwaag zou moeten verwijderen. De overkapping is bevestigd aan de schuur van Peters. Die vond dat eerst goed, maar nu niet meer. Anderhalf uur gaat het zo door: over verstopte dakgoten waardoor wateroverlast ontstaat, over slotbouten die de buurvrouw zonder diens toestemming in de muur van Peters zou hebben aangebracht, et cetera. Het had allemaal niet misstaan in een uitzending van De Rijdende Rechter. Mr. Frank Visser werd inderdaad benaderd door Jitske van der Zwaag. Zijn advies was volgens haar: 'Mevrouw, gaat u weg daar, want ze moeten u niet.' Maar ik laat me niet wegjagen."

Schikking

Rechter Ubele van Houten haalt alles uit de kast om toch tot een schikking te komen. Jitske van der Zwaag biedt aan een paar latten uit de schutting te halen, zodat de zijspiegel van buurman Peters daar bij het in- en uitrijden door past. "Maar wat als Peters een andere auto koopt en de zijspiegel zit net iets hoger?", vraagt diens advocaat Jan Paalman zich af.