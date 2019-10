Burenruzie: ‘Geef 5000 euro of seks met je vrouw’

Drama in Oss: man (25) sterft 'niet-natuurlij­ke dood', vader in coma

15:24 De politie in het Brabantse Oss is een onderzoek begonnen naar het raadselachtige overlijden van een 25-jarige inwoner. De man stierf maandag een ‘niet-natuurlijke dood’ in het ziekenhuis. Een dag later raakte ook een 50-jarige plaatsgenoot onwel. Volgens betrouwbare bronnen gaat het om de vader van de overleden man.