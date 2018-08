Burgemeester Almere terug van vakantie vanwege reeks geweldsincidenten

,,Ik wil weten: zien we een verband? Wat is er gaande in mijn stad?'', zei hij in een interview met Omroep Flevoland . Vooralsnog heeft de politie geen aanwijzingen voor verbanden gevonden. ,,Je ziet ook dat de ene ruzie is tussen vrienden, een andere zit in de echtelijke sfeer, de oorzaken zijn allemaal verschillend. Maar het is wel iets dat mij verontrustte. Er zijn te veel incidenten in een kort tijdsbestek.'' Bij de incidenten raakten meerdere mensen gewond. Zo werd dinsdagavond een 31-jarige man neergeschoten. Hij is in het ziekenhuis opgenomen. Hetzelfde gold voor een eveneens 31-jarige man die zaterdag gewond raakte tijdens een vechtpartij. Hij liep een hoofdwond op.

Veiligheid

Weerwind zegt dat politie, justitie en gemeente druk zijn om de stad veilig te houden. ,,Als er zich een incident heeft voorgedaan, kijken we of het kan leiden tot nieuwe incidenten in de wijk, buurt of stad. Dan gaan specialisten zoals agenten er meteen bovenop zitten om te kijken hoe we nieuwe incidenten kunnen voorkomen.''



Volgens de burgemeester is het vreemd dat de slachtoffers van de steekincidenten niet willen getuigen. ,,Dat bevreemdt mij'', aldus Weerwind. ,,Dat is de reden dat alle getuigen zich moeten gaan melden met hun verhaal, want wij willen de zaken oplossen. Ik wil hierin graag doorpakken.''



De burgemeester vindt het vreemd dat mensen met een steek- of met schietwapen op zak lopen in zijn stad. ,,Dat is verboden en geeft aan dat iemand iets van kwade bedoelingen heeft.''