Burgemeester Breda: ‘Veel te veel’ kaarten verkocht voor chaotisch scholierengala

videoBurgemeester Paul Depla van Breda zegt enorm geschrokken te zijn van de gebeurtenissen maandagavond en -nacht rond het scholierengala in de Graanbeurs in de Reigerstraat.

Hij laat weten: ,,Er zijn waarschijnlijk veel te veel kaarten verkocht voor het scholierengala. Hierdoor werd het enorm druk aan deur. Er kwamen jongeren in de verdrukking, enkelen daarvan raakten zelfs onwel.



Ook waren er minderjarigen in beschonken toestand aanwezig. Daarom heb ik in overleg met de politie besloten dat dit feest niet langer door kon gaan. In het belang van de veiligheid van de scholieren heb ik het feest daarom per direct laten stoppen.”

Frustratie

Lieve was een van de scholieren die maandagavond bij het Scholieren Gala in Breda aanwezig was. Haar relaas over het gala dat ontaarde in chaos, frustratie en onrust spreekt boekdelen.

Lieve: ,,Ik was van plan naar het gala te gaan samen met een groep vrienden”, vertelt ze tegen BN DeStem. ,,Wij kwamen er rond 21.45 uur aan. De deuren gingen om 22.00 uur dicht, dus het was erg druk op het laatste moment. Terwijl ik samen met een vriendin in de rij stond, werd er al flink geduwd. Na een tijdje werd iedereen opeens naar achter geduwd en viel iedereen over elkaar heen, waaronder ik.”

Paniek

Volledig scherm Paul Depla © ANP ,,Er ontstond veel paniek en mensen probeerden te helpen, maar omdat er zoveel waren, struikelde iedereen over elkaar heen. Ik lag onder een aantal mensen en begon benen van mensen om me heen vast te grijpen voor hulp. Er was onwijs veel angst en paniek bij iedereen die op de grond lag. Ik zelf ben uiteindelijk opgevangen door een vriendin en zijn naar de politie en ambulance personeel gelopen, die uiteindelijk niet veel voor ons konden betekenen.”



,,Ik zelf ben uiteindelijk opgehaald door mijn moeder en zijn we naar de eerste hulp gereden. Uitkomst is een waarschijnlijk gebroken neus en een totaal opgerekte kuitspier, gelukkig niks ergers waar ik wel bang voor was op dat moment.”

“Ik vond de beveiliging bij De Graanbeurs echt waardeloos. Als de verwachting meer dan 800 mensen is mag dit wel veel beter georganiseerd worden. Waarschijnlijk stonden er bij de deur wel wat beveiligers maar verder heb ik niks bij de rij gezien, ook geen hekken.”

Depla zegt dat hij in overleg treedt met de organisatoren van het gala.

In een video van scholier Flint Smeulders die gemaakt is in de Reigerstraat is duidelijk te zien welke chaos er heerst: