Burgemeester Den Haag: Uitdrukkelijk aangedrongen bij Willie om aangifte te doen

,,Willie Dille heeft bij mij aangegeven ontvoerd, verkracht en bedreigd te zijn. Dat zijn schokkende uitingen, die ik zeer serieus genomen heb,'' zegt Krikke die niet wil vertellen wanneer het PVV-raadslid voor het eerst met het verhaal bij Krikke kwam. ,,Maar ik heb met haar verschillende gesprekken gevoerd en ik heb bemiddeld in het contact met de politie. Ik kan niet in haar hoofd kijken waarom ze uiteindelijk heeft besloten geen aangifte te doen.'' Het Haagse gemeenteraadslid Wille Dille pleegde gisteren zelfmoord kort nadat ze een filmpje op Facebook had gezet waarin ze zegt anderhalf jaar geleden verkracht te zijn door een groep moslims. Pauline Krikke is vandaag meteen uit Italië teruggekomen van vakantie. Ze wil morgen met de driehoek - politie, justitie en stadsbestuur - gaan kijken wat 'de laatste stand van zaken is' in de zaak Dille.

Extra onderzoek

Wat dat overleg behelst wil ze niet zeggen. Of dat betekent dat er extra onderzoek gaat worden gedaan, wil ze evenmin zeggen. ,,Ik loop niet vooruit op conclusies want daarvoor gaan we nou juist bij elkaar zitten.'' Krikke heeft het Facebookfilmpje inmiddels ook gezien. In dat filmpje zegt Dille dat de politie en de burgemeester haar in de steek gelaten hebben. Krikke wil daar alleen over kwijt dat ze Dille destijds wel degelijk zeer serieus heeft genomen. De burgemeester betuigt haar medeleven aan de nabestaanden. ,,Het is verschrikkelijk als iemand geen andere uitweg meer ziet dan uit het leven te stappen, dat raakt mij zeer. Mijn medeleven gaat uit naar haar echtgenoot, kinderen, vrienden en fractiegenoten.''

Waarheid

Volgens Dilles man Caspar Reedijk vertelde Willie Dille in oktober 2017 voor het eerst aan haar familie en collega's over de verkrachting die in maart van dat jaar zou zijn gebeurd. Haar man zegt honderd procent zeker te zijn over het verhaal van Dille. ,,Dit is de waarheid.''



In oktober zou Dille ook voor het eerst met burgemeester Krikke hebben gesproken over de zaak. Reedijk heeft laten weten dat er 'een verhaal' zit achter het besluit om geen aangifte te doen. Na de uitvaart zullen hij en ook Dilles PVV-collega Karen Gerbrands daar meer over vertellen.