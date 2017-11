Burgemeester Dokkum: 'Er was vrees voor ernstige ongeregeldheden'

Vanochtend was in Dokkum de landelijke intocht van Sinterklaas. Tijdens die intocht zouden anti-Zwarte Pietactivisten een demonstratie houden. Zij werden echter op weg naar Dokkum, ter hoogte van Joure, tegengehouden. Een andere groep activisten (pro-Zwarte Piet) ging met enkele auto's voor de bussen rijden en dwong ze zo tot stoppen. Dat oponthoud duurde bijna een uur. Daarna besloot de loco-burgemeester van Dokkum om de vergunning voor de demonstratie in te trekken. De bussen werden onder politiebegeleiding teruggestuurd naar Amsterdam en Rotterdam.



,,Aflasten van de demonstratie was de enige goede beslissing, wel jammer dat het nodig was", stelt Waanders. De burgemeester vreesde dat de bussen bij opheffen van de eerste blokkade nog een keer zouden zijn tegengehouden. Ook waren er in Dokkum zelf overduidelijk groepen aanwezig die de anti-piet activisten stonden op te wachten bij de toegangspunten van de stad. Waanders: ,,Of de tegenstanders van de demonstratie zo hun zin hebben gekregen? Veiligheid gaat voor ons boven alles. De veiligheid van anti- en pro-activisten. Ik ben blij dat er bij de blokkade alleen blikschade is en dat er geen gewonden zijn gevallen."