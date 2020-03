Burgemeester Dordrecht met de dood bedreigd na tweet over coronahysterie

Kolff stapte naar de politie. Geconfronteerd met dat nieuws en een dreigende strafvervolging, gaat de dader door het stof.



Als driftige Twitteraar slingerde de Dordtse burgemeester zaterdagavond een bericht de wereld in dat hij langs de supermarkt was geweest. Na het massale hamsteren wilde hij zijn volgers geruststellen dat de schappen echt wel weer gevuld werden. Om maar duidelijk te maken dat het massaal inslaan van zaken als brood, chips en fruit totaal onnodig was.



Een volger verspreidde het bericht van Kolff (geboren in Mijnsheerenland en sinds vrijdag door de coronatoestand de hoogste baas van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) op haar eigen Facebookpagina. De Papendrechter reageerde dat vervolgens op door hem een nazi te noemen. ‘Wie the fuck is Wouter Kolff. Klinkt als een nazi. Ik wil hem doodschieten’, schreef de man.