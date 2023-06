Burgemeester krijgt stoeptegel door zijn ruit: ‘We lagen net op bed, je schrikt er zeker van’

Klassiek en komisch, ondanks een valse start ontwikkel­de Willem Nijholt (1934-2023) zich tot een veelzijdig acteur

Van tv-series als Oebele en De Stille Kracht tot talloze films, theaterstukken en musicals: hele generaties groeiden op met de man wiens leven was getekend door het jappenkamp waarin hij als jongen tijdens de Tweede Wereldoorlog had gezeten. Willem Nijholt overleed vrijdag op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam.