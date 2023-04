Burgemeester mag wolf meteen laten doden bij acuut gevaar

Een burgemeester mag een wolf die de veiligheid van mensen in gevaar brengt direct laten doden op grond van de Gemeentewet. In dat geval gaat de openbare veiligheid van mensen voor. Ook mogen schapenhouders een wolf verjagen door veel geluid te maken.

Dat staat te lezen in een aanvulling op het Interprovinciaal Wolvenplan, dat de provincies donderdag hebben gepubliceerd. Een burgemeester heeft de bevoegdheid voor het laten afschieten overigens altijd al gehad. Nu wordt dat ook door de provincies vastgelegd.

De provincie kan zelf óók besluiten dat een probleemwolf gedood moet worden, maar heeft daarvoor de Wet natuurbescherming nodig. Die schrijft voor dat eerst alle andere oplossingen geprobeerd moeten zijn om te voorkomen dat de beschermde wolf moet worden gedood. Een burgemeester kan meteen ingrijpen.

In 2024 verschijnt een nieuw wolvenplan, maar vooruitlopend daarop zijn onder meer richtlijnen uit 2019 over subsidies voor hekken en vergoeding van schade. vast geactualiseerd. In Gelderland wordt steeds vaker aangedrongen op strengere maatregelen tegen wolven.

Schapenhouder mag wolf wegjagen met geluid.

Wolven zijn in Europees verband beschermd. Opzettelijk verstoren of doden is verboden en strafbaar. Verjagen mag ook niet, maar bijvoorbeeld een schapenhouder mag wel proberen om een wolf met geluiden of visuele middelen uit de buurt te houden. Als de wolf weg is, moet hij stoppen en hij mag het dier niet achtervolgen.

Gebied moet worden afgesloten bij agressieve wolf

Het is volgens de nieuwe richtlijnen niet erg als een wolf door stedelijk gebied loopt of niet meteen wegrent als hij mensen ziet. Waakzaamheid is geboden als het dier minder dan 30 meter afstand houdt. Waarschijnlijk heeft hij dan geleerd dat er voedsel te halen is bij mensen.

Als een wolf agressief gaat reageren, moet in eerste instantie het gebied waar het dier zit worden afgesloten voor publiek. Geprobeerd moet worden om de wolf weer bang te maken voor mensen, maar als dat niet kan of lukt kan is afschieten nodig. ‘Het kan frustrerend zijn om alle stappen te moeten doorlopen, maar dat is voor rechtmatig handelen nodig’ aldus de nieuwe richtlijnen. Bij acuut gevaar kan de burgemeester direct ingrijpen.

Zorgelijk als wolf aangelijnde honden opzoekt

Het is zorgelijk als een wolf actief aangelijnde honden opzoekt. Zo’n situatie kan makkelijk gevaar voor mensen opleveren. Een wolf moet een hond niet als concurrent of soortgenoot gaan zien. In het uiterste geval moet de provincie de procedure voor afschieten van de wolf in gang zetten.

