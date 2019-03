Burgemeester Van Zanen leeft mee met slachtoffers schietpartij Utrecht

LIVE LIVE: Advies aan iedereen in Utrecht om binnen te blijven, nieuwe incidenten niet uitgeslo­ten

13:45 Bij een schietpartij in een tram bij het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn vanmorgen meerdere gewonden gevallen. Er wordt rekening gehouden met een terroristisch motief en er is een grote politiemacht op de been. De dader is op de vlucht. Op meerdere plaatsen in het land worden plekken extra bewaakt of gesloten. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht is verhoogd naar niveau 5. Dat is het hoogste niveau.