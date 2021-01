Burgemeesters blijven met veel vragen zitten over avondklok

Dat zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad na afloop van een gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Justitie). De burgemeesters willen goed kunnen uitleggen waarom deze maatregel moet worden ingevoerd.

Het advies van het Outbreak Management Team (OMT) heeft volgens Bruls wel duidelijk gemaakt hoe snel de Britse coronavariant om zich heen slaat. ,,Er is echt wel iets aan de hand nu. We begrijpen dat er stevige extra maatregelen nodig zijn.” De burgemeesters zijn er volgens Bruls wel over verdeeld of de avondklok moet worden ingezet.

Minister Ferd Grapperhaus staat de pers te woord na afloop van het het Veiligheidsberaad.

Grapperhaus zegt dat hij een goed gesprek heeft gehad met de burgemeesters, maar hij wil niet vooruitlopen op de maatregelen die zijn besproken. De minister beseft dat invoering van een avondklok een hele ingrijpende maatregel is. ,,Morgen gaan we in het kabinet er verder over spreken.” Die vergadering staat om 09.00 uur gepland.

De burgemeesters hadden veel vragen vooral over de handhaving en de uitvoerbaarheid van een avondklok. Grapperhaus vindt dat daarover op een goede manier met de burgemeesters is gesproken en dat iedereen het erover eens is dat er iets moet gebeuren. De details over het maatregelenpakket worden woensdag tijdens een persconferentie om 13.00 uur bekendgemaakt.

De meeste burgemeesters stonden voorafgaand aan het Veiligheidsberaad in principe niet afwijzend tegenover een avondklok maar wilden eerst horen wat er in het OMT-advies stond.

Gereedschapskist is nog niet leeg

,,Als het kabinet laat zien dat de avondklok ons kan helpen sneller door dit proces heen te komen, dan ben ik voor”, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam voorafgaand aan de vergadering van het beraad in Utrecht. Ook zijn collega Wouter Kolff van Dordrecht wilde ‘geen enkele maatregel uitsluiten’. ,,Maar ik wil wel eerst weten wat het effect van een avondklok is.”



Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht is voor een ‘stevige aanpak’. ,,Wij hebben niet veel mogelijkheden meer in het mandje.” Jan Lonink van Terneuzen moest nog overtuigd worden. Ook Jan van Zanen van Den Haag zit nog met ‘stevige vragen’.

Alleen Pieter Broertjes van Hilversum is bij voorbaat tegen. Hij vindt de maatregel niet proportioneel. ,,Een avondklok is niet goed voor het draagvlak. Het is ook niet nodig. De gereedschapskist is nog niet leeg.” Ook de handhaving is volgens hem een probleem. De politie Midden-Nederland heeft de regionale burgemeesters een brief geschreven waarin staat dat ze het ‘heel moeilijk vinden om hiervoor capaciteit vrij te krijgen'.

Moreel appel

Quote Ik ga ervan uit dat het merendeel van de samenle­ving gezagsge­trouw is. Iedereen is in principe binnen. Als je buiten bent, heb je wat uit te leggen Ahmed Aboutaleb, Burgemeester Rotterdam Volgens de burgemeesters komt het vooral neer op een moreel appel aan de Nederlanders. Aboutaleb: ,,Ik ga ervan uit dat het merendeel van de samenleving gezagsgetrouw is. Iedereen is in principe binnen. Als je buiten bent, heb je wat uit te leggen.”



Morgen (woensdag) beslist het demissionaire kabinet of de avondklok wordt ingevoerd. Aan het begin van de middag volgt een persconferentie (om 13.00 uur). Aansluitend zal de Tweede Kamer erover debatteren, vanaf 15.30 uur.



De avondklok zou volgens ingewijden gaan gelden tussen 20.00 uur ‘s avonds en 04.00 uur ‘s nachts. Wanneer de avondklok precies zal ingaan, is niet duidelijk, mogelijk al aan het einde van deze week. De voorbereidingen zijn al enige tijd in volle gang, onder meer bij de politie. Het verbod om ‘s avonds en ‘s nachts op straat te zijn, gaat waarschijnlijk duren tot het einde van de harde lockdown, dus tot 9 februari.



Mensen die op straat zijn tijdens de avondklok, kunnen naar verluidt een boete van 95 euro verwachten, gelijk aan overtredingen van andere coronaregels. Er komen ook uitzonderingen, zoals voor mensen die naar en van hun werk reizen als dat echt nodig is, of hun hond uitlaten, of in geval van calamiteiten.

Verschoven

Justitieminister Ferd Grapperhaus en Hubert Bruls geven na afloop van de bijeenkomst een toelichting op genomen besluiten.



De burgemeesters vroegen vorige week maandag om extra informatie, onder andere van het Outbreak Managment Team (OMT). Ze willen ‘een overtuigend antwoord’ op de vraag of een avondklok noodzakelijk is, aangezien het om ,,een heftige maatregel gaat die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt”, zoals voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, het uitdrukt.



De 25 burgemeesters bespraken in Utrecht ook andere maatregelen die misschien nog genomen kunnen worden, zoals een visiteverbod en verplicht thuiswerken.

Zeer gevoelig

De avondklok ligt zeer gevoelig. Veel burgemeesters en politiebonden zien het niet zitten, omdat ze problemen met de handhaving voorzien. Maar door onder meer de voortdurend hoge besmettingsaantallen en de komst van de Britse variant lijkt er wat meer begrip voor de mogelijke invoering te ontstaan.

