Burgemeesters eisen van kabinet snel duidelijkheid over evenementen: ‘We willen weten waar we aan toe zijn’

Burgemeesters willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de voorwaarden voor evenementen deze zomer. Dat hebben ze vanavond in het Veiligheidsberaad duidelijk gemaakt aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het kabinet neemt daar morgen een besluit over.

,,Het is goed nieuws dat het qua afname van de besmettingen en toename van de vaccinatiegraad zo goed gaat dat deze zomer weer evenementen mogelijk zijn’’, zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad na afloop van het overleg in een verklaring. ,,Vanuit gezondheidsperspectief is dat goed nieuws.’’

Om de openbare orde en veiligheid rond evenementen goed te organiseren, heeft het Veiligheidsberaad ‘enkele aandachtspunten’ aan de minister meegegeven. ,,Wat het Veiligheidsberaad vooral belangrijk vindt, is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Duidelijkheid voor gemeenten – welke voorwaarden zijn er voor evenementen in verband met de vergunningsaanvragen – en voor de organisatoren.’’

Fieldlabs

Zodra het kabinet morgen een besluit heeft genomen, willen alle gemeenten weten waar ze aan toe zijn. ,,Maandag praten we hier verder over in het Veiligheidsberaad’’, zegt Bruls. ,,Ook moet rekening gehouden worden met de capaciteit van de verschillende hulpdiensten en betrokkenen. Onder andere de politie, ambulance, GGD en betrokkenen bij veiligheidsregio’s en gemeenten hebben tijdens de coronacrisis enorm veel uren gewerkt en die verdienen ook enige rust de komende maanden.”

Het kabinet wilde voor vrijdag van de burgemeesters weten wat hun aandachtspunten zijn op het gebied van handhaving en vergunningverlening. Gekeken is onder meer naar de resultaten van de Fieldlabs, naar de toegangstesten, naar het vaccinatiebewijs en andere regels. Ook is over maximale aantallen bezoekers gesproken.

In ravijn

Maandagavond waarschuwde het Veiligheidsberaad nog om de coronaregels vooral niet te snel los te laten. ,,We zitten met zijn allen in een bus die steeds harder gaat rijden op weg naar een groene vallei. Maar we moeten wel op tijd op de rem trappen, om te voorkomen dat die bus net voor het einde een ravijn in rijdt”, zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.



Hij wees erop dat het aantal besmettingen nu hoger is dan in juni vorig jaar. ,,Dat moeten we serieus nemen, het is nog niet gedaan. Je moet er niet aan denken dat er zelfs lokaal of regionaal toch weer strengere regels nodig zijn.”

Excessen zijn volgens de burgemeesters onder meer feestjes waar veel te veel mensen bij elkaar komen. Dat gebeurt volgens hen niet alleen onder jongeren, ouderen maken zich er ook schuldig aan. De voorzitters van de veiligheidsregio’s houden ook de situatie bij het EK voetbal goed in de gaten, dat komend weekeinde begint. ,,We lopen nooit op de zaken vooruit, maar als tientallen mensen met elkaar op straat naar de tv gaan kijken, moeten we wel handhaven. Afstand houden is echt nog erg belangrijk’’, stelden de burgemeesters maandag.

Over grote schermen tijdens het EK voetbal is vanavond niet gesproken, zegt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad. ,,Dat staat maandag op de agenda. Eerst willen gemeenten van het Rijk weten wat de algemene voorwaarden zijn voor vergunningen, zodat zij ook besluiten kunnen nemen over andere evenementen en festivals.’’

