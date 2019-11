Burgerwacht is baas in eigen dorp en bestrijdt misdaad in de Biblebelt met een commandobus vol arsenaal

Menig agent zal er jaloers op zijn, op de uitrusting van de mannen van WhatsAppgroep Neder-Betuwe. Het is niet het zoveelste ‘attentie buurtpreventie-groepje’ waar het tegenwoordig van wemelt. Deze groep gaat veel verder. Het is next level burgerwacht, die elke maand traint. Ze doen denken aan burgermilities zoals je die verwacht in de achterlanden van Amerikaanse staten zoals Ohio, of Utah.



Maar dit is in Ochten en Kesteren. En in dorpen als Opheusden en Echteld. Gemeente Neder-Betuwe, de ‘Biblebelt’ voor buitenstaanders. Het land van boom- en fruitkwekers en goedbezochte kerken. En grote gemeenschapszin, volgens de inwoners zelf.



Bel het noodnummer – ‘24/7 bereikbaar!’ – en binnen twee minuten staat een deel van de vijftig leden van de WhatsAppgroep met de hele uitrusting op de stoep. Klaar om inbrekers of ‘ander tuig’ mee op te sporen en hun mogelijke vlucht te dwarsbomen. Als het een ‘heterdaadje’ betreft houden ze de verdachte aan via een burger­arrest.