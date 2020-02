Buschauffeur gestoken in Hulst, drie verdachten nog spoorloos

De bus was volgens de politie onderweg naar België. Mogelijk gaat het om een Belgisch drietal dat in conflict raakte met de buschauffeur. De politie heeft het slachtoffer nog niet kunnen spreken. Hij is wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.



Via Burgernet wordt opgeroepen om naar de drie daders uit te kijken. Het gaat om een meisje met blond haar van ongeveer 1.60 lang. Ze droeg een zwarte jas. De andere twee zijn twee jongens tussen de 16-18 jaar, 170 lang en zij droegen donkere kleding en een joggingbroek. Ze worden gezocht in de omgeving van Hulst. Wie ze ziet, wordt opgeroepen 0900-8844 te bellen.