Buschauffeuse in Dongen gemolesteerd door man die mondkapje weigert

Een buschauffeuse is vandaag rond het middaguur bij een bushalte aan de Mgr. Nolenslaan in Dongen mishandeld door een passagier. De chauffeuse sprak de man aan op zijn weigering een mondkapje op te zetten. Daarna werd ze verschillende keren in het gezicht geslagen.

,,We hopen dat de dader zo snel mogelijk gepakt wordt”, zegt een woordvoerster van Arriva. ,,Want we kunnen niet accepteren dat ons personeel, dat mensen op een veilige manier van A naar B brengt, op deze manier fysiek wordt belaagd. We gaan dus ook aangifte doen.” De politie bevestigt het incident en is bezig met een onderzoek.

De chauffeuse moest per ambulance naar de huisartsenpost worden gebracht waar ze voor haar verwondingen is behandeld. ,,Ze is heel ontdaan door wat er is gebeurd, dit is verschrikkelijk om mee te maken”, aldus de Arriva-woordvoerster.

Coronavirus

Quote We kunnen niet accepteren dat ons personeel, dat mensen op een veilige manier van A naar B brengt, op deze manier fysiek wordt belaagd Woordvoerster Arriva Sinds de uitbraak van het coronavirus komt het vaker dan normaal voor dat personeel in het openbaar vervoer beledigd, bedreigd of zelfs mishandeld wordt. Arriva bevestigt die negatieve trend. Veelal gaat om verbaal geweld, ‘maar het voorbeeld van vrijdag geeft aan dat chauffeurs ook fysiek belaagd worden’.



,,Wij zien in deze periode meer incidenten dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat terwijl er minder reizigers in de bus zitten dan voor de coronacrisis. Het gaat vooral om incidenten die te maken hebben met de verplichting tot het dragen van mondkapjes. Ook merken we dat daar veel discussies over zijn tussen reizigers onderling.”

Zwartrijders

Verder merkt Arriva op dat er meer problemen zijn geweest met zwartrijders. Dat had volgens de woordvoerster vooral te maken met het feit dat passagiers in de afgelopen maanden alleen achter in de bus konden instappen. ,,De sociale controle was hierdoor minder.” Inmiddels worden alle bussen in rap tempo van kuchschermen voorzien, die de chauffeurs tegen een eventuele besmetting moeten beschermen. En die schermen moeten ook de sociale controle ten goede komen, denkt Arriva.

Vakbond CNV Vakmensen hield onlangs een enquête onder bijna 225 leden in het openbaar vervoer. De agressie is toegenomen, antwoordde twee derde van de respondenten. 13 procent gaf aan vaker te maken te hebben met fysiek geweld – spugen, duwen en slaan – dan vóór de coronacrisis.

Verbale agressie

Dat percentage ligt veel hoger als het gaat om verbale agressie zoals scheldpartijen of grof taalgebruik: 46 procent wordt vaker agressief benaderd door reizigers. Door de coronacrisis heeft driekwart van de passagiers een korter lontje, stellen de medewerkers. Bijna twee derde verwacht dat de agressie zal toenemen naarmate de coronacrisis voortduurt.

