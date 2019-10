Buurman Drents gezin: Politie werd telkens afgewimpeld

Veel ramptoeris­ten proberen glimp op te vangen van boerderij aan de Buitenhui­zer­weg in Ruinerwold

19:57 Het is vanavond een komen en gaan van auto's op de Buitenhuizerweg in Ruinerwold, waar de politie een gezin ontdekte dat al jarenlang in afzondering leeft. De berm is stuk gereden, veel mensen proberen een glimp op te vangen van de boerderij waar het gezin werd aangetroffen.