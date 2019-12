Buurman redt jong gezin uit brandend huis Oss: ‘Dit was een poging tot doodslag’

De adrenaline giert bijna acht uur na de brand bij zijn buren nog door de aderen van Theara Chann. ,,Ik zat op de bank toen ik een knal hoorde. Het was tegen enen. Toen ik naar buiten keek zag ik een oranje gloed. Ik dacht in eerste instantie dat mijn eigen bus in brand stond.”

Chann greep direct de twee brandblussers mee die hij van schoonvader had gekregen. ,,Dit is niet de eerste autobrand in onze straat.”