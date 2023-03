Buurt eist onafhankelijk onderzoek na dodelijk busongeluk met meisje van 7 in Utrecht

Henno Oldenbeuving woont recht tegenover de plek waar vorige week vrijdag het busongeluk gebeurde. Daarbij overleed een 7-jarig meisje en raakte haar 5-jarige broertje zwaargewond. ,,Deze overgang is een soort videogame geworden, je moet maar hopen dat je de overkant haalt”, vindt hij. De oversteekplaats tussen de Van Koetsveldstraat en de Billitonkade is onoverzichtelijk en heeft meerdere blinde hoeken, stellen inwoners van Lombok en Nieuw-Engeland in de petitie.

Tijdens het oversteken komt het verkeer bovendien van verschillende en onverwachte kanten. Ook zijn er geen stoplichten of zebrapaden. ,,Op het wegdek staan zoveel haaientanden en verkeerstekens: je overziet het gewoon niet meer. De gemeente moet een onafhankelijke verkeersexpert laten kijken naar de situatie op de Vleutenseweg”, vertelt Oldenbeuving.

‘Geen hoop, maar eis’

De brief is in korte tijd ondertekend door meer dan 540 mensen, waaronder ooggetuigen, buurtbewoners, basisschoolpersoneel, huisartsen, spoedeisendehulpdokters en horeca- en sportschoolmedewerkers en werd donderdagochtend overhandigd aan verkeerswethouder Lot van Hooijdonk.

Zij willen ook actief meepraten en -denken over welke veranderingen nodig zijn om de Vleutenseweg veiliger te maken. ,,De wijk moet betrokken worden bij een herinrichting”, zegt Oldenbeuving stellig. Dat de weg moet worden aangepast, staat volgens hem als een paal boven water. ,,Dat is geen hoop, maar een eis.”

Quote Ik zag mijn eigen allergroot­ste angst werkelijk­heid worden Nine Kooiman, Buurtbewoonster, ooggetuige busongeluk

De petitie-ondertekenaars benadrukken dat ze de actie niet starten uit boosheid. ‘Dit verhaal kent alleen maar verliezers.’ Ook buurtbewoonster Nine Kooiman is vooral bezorgd. ,,Ik heb zelf twee zoons van dezelfde leeftijd als de slachtoffers”, vertelt ze. Misschien dat ze daarom wel achterom keek, omdat ze kinderstemmetjes hoorde. ,,Ik zag mijn eigen allergrootste angst werkelijkheid worden.” Volgens Kooiman is de Vleutenseweg óók op andere punten gevaarlijk, zelfs als er wel stoplichten staan.

Gruwelijk en hels

Dat de weg chaotisch is, merkt Koen Velthoven iedere dag als hij zijn hond uitlaat. ‘Je hebt al je zintuigen nodig om over te steken’, schrijft hij in de brief. Op 24 maart hoorde Velthoven de sirenes loeien. ‘Toen ik de hoek omdraaide, leek het alsof ik in de hel was beland.’ Daar zag hij zijn buurman staan. ‘Hij heeft gezien wat ik nooit heb hoeven zien. Hij vertelde me wat ik nooit had willen horen.’

Elsbeth Oldenbeuving woont al 32 jaar op de hoek van de Van Koetsveldstraat, waar ze door het raam uitzicht heeft op de Vleutenseweg. ‘Vrijdag stond ik in de keuken een boterham voor mijn twaalfjarige zoon te maken toen ik een klap hoorde’, schrijft ze. ‘Toen ik naar buiten keek, had ik gelijk spijt. Dit gruwelijke beeld van het meisje zal nooit meer van mijn netvlies gaan. Ik ben blij dat mijn zoon die ochtend met zijn rug naar de Vleutenseweg zat te ontbijten.’

Nú actie

Wethouder Van Hooijdonk nam de brief donderdagochtend in ontvangst in het gemeentehuis. Ze herhaalde dat er onderzoek wordt gedaan naar het ongeluk, zoals altijd het geval is bij ernstige ongevallen. Als er meer bekend is over de uitkomsten, wordt de Utrechtse gemeenteraad hiervan op de hoogte gebracht.

Quote Er is actie nodig, liever gisteren dan vandaag Henno Oldenbeuving, Buurtbewoner, ooggetuige van het busongeluk

Volgens de aanbieders van de petitie is er nú actie nodig. ,,Liever gisteren dan vandaag. Kleine aanpassingen, zoals het verbieden van taxi’s op de busbaan of het instellen van eenrichtingsverkeer op het fietspad, kunnen dit weekend al met een bordje zijn geregeld”, aldus Henno Oldenbeuving.

