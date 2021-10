Buurt geschokt door ‘zieke grap’ met neppe babygeluiden: ‘Moeder met kindje in paniek’

Zoetermeer­der (48) opgepakt voor neppe babygelui­den in vuilcontai­ners

12:45 Een 48-jarige Zoetermeerder is aangehouden voor het plaatsen van speakers die babygeluiden afspeelden in ondergrondse vuilcontainers. Hulpdiensten moesten afgelopen dagen zeker drie keer uitrukken na meldingen in Zoetermeer en Rozenburg over mogelijk gedumpte baby's. Uiteindelijk bleek het vals alarm.