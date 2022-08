Buurt wil niet dat vermeende drugsdealer uit huis wordt gezet: ‘Ruud is een gouwe jongen’

Oorlogs­vluch­te­lin­gen bivakkeren in vierster­ren­ho­tel: ‘Bijna alle kamers hebben jacuzzi en regendou­che’

Een groter contrast is bijna niet denkbaar. Terwijl asielzoekers in Ter Apel in de buitenlucht slapen, krijgen Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam de sleutel van een studio in een voormalig viersterrenhotel. ,,Bijna alle kamers hebben een jacuzzi.”

19 augustus