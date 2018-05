Buurtbewoner treft copulerend stel aan in binnenstad Amsterdam

Medewer­kers Belasting­dienst, FIOD en Douane staken voor meer loon

11:14 Circa 300 medewerkers van de Belastingdienst, de FIOD en de douane onderbreken dinsdag in Arnhem hun werk van 10.30 tot 12.00 uur. ,,Zij doen dit omdat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken geen 3,5 procent loonsverhoging over heeft voor haar eigen ambtenaren’’, zo melden de bonden in een gezamenlijke verklaring.