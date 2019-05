Buurtonderzoek, dat kunnen burgers nu ook zelf doen

De revolutie in politieland, want zo mag het toch wel genoemd worden, begint klein. Op zes plaatsen in Nederland krijgen 120 slachtoffers van diefstal de komende maanden de mogelijkheid gebruik te maken van een speciale app van de politie, waarmee ze zelf op zoek kunnen gaan naar de mogelijke daders en bewijs kunnen verzamelen.



Nu doen burgers dat allang, bijvoorbeeld door via een find-my-phone-functie te kijken waar hun gestolen smartphone is gebleven. Of ze zoeken op Marktplaats naar hun ontvreemde spullen daar kunnen opduiken. In Kootwijkerbroek is een burgerwacht die het gemiddelde buurtpreventieteam ontstijgt door gebruik van kogelwerende vesten, portofoons en zaklampen die ook als slagwapens kunnen dienen. En de eerste verdachten heeft die ook al staande gehouden.



,,We zien het vooral als een kans,’’ zegt portefeuillehouder burgeropsporing bij de politie Oscar Dros, terwijl Hoofdofficier van Justitie John Lucas meeknikt. ,,We kunnen het succes van zulke initiatieven vergroten door met burgers samen te werken.’’