BZV-boer Gijsbert en Femke uit elkaar

Femke maakt de breuk zelf openbaar op haar Facebook-pagina. Dit doet ze echter niet geheel vrijwillig, maar omdat ze afgelopen weekend op een terras afgeluisterd werd door iemand die vervolgens dreigde het nieuws aan een roddeljournalist door te geven. Daarop heeft Femke een verklaring gegeven. ‘Gijs en ik zijn inmiddels bijna een half jaar uit elkaar, oud nieuws dus. Uit elkaar gaan doe je niet zo maar, zeker niet wanneer er kinderen in het spel zijn. Maar voor ons bleek toch dat we de wederzijdse verwachting, ondanks de beste intenties aan beide zijden, absoluut niet waar konden maken. We zijn nog gewoon met elkaar in gesprek zonder woorden en willen vooral het beste (voor zo ver mogelijk in deze situatie) voor de kinderen’, schrijft ze op Facebook.