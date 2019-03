Cadeautje in de Biesbosch: zeearendennest gespot!

“Een cadeautje!” Zo noemt fotografe Elma Gussenhoven het feit dat ze onlangs een zeearendennest gespot heeft in De Biesbosch. Ze woonde jarenlang in het natuurgebied. Na haar gedwongen vertrek stortte ze zich op de natuurfotografie en is zodoende nog regelmatig in haar voormalige habitat.

De zeearend was lange tijd in Nederland een zeldzame wintergast. Sinds enige jaren neemt het aantal toe. In 2012 werd een nest ontdekt in de Biesbosch, sinds 2014 zijn er zelfs twee. Dat is bijzonder, gezien het feit dat er in dat jaar slechts vijf paren broedden in ons land.

Bladeren

“Omdat er nog geen bladeren aan de bomen zitten, kon ik het nest net zien. En dat ze in ieder geval aan het broeden zijn”, aldus een opgetogen Elma Gussenhoven. “Medio april hoop ik de jongen ook te kunnen zien.”

Volgens boswachter Thomas van der Es heeft Elma geluk gehad. “Binnenkort komt de groei van bladeren explosief op gang en dan verdwijnen de nesten uit het zicht. Dat is maar goed ook, dan kunnen de vogels in alle rust broeden. Dat Elma het nest gespot heeft, is ook weer niet zo gek, het is twee bij twee meter groot.”

Visarend

De zeearenden zijn er altijd vroeg bij, meldt de boswachter. “Eind februari beginnen ze al met broeden. Binnenkort krijgen ze trouwens bezoek van hun kleine neef, de visarend. Die broeden sinds vorig jaar weer in de Biesbosch.”

Waar in de Biesbosch Elma het nest exact gevonden heeft, gaan we natuurlijk niet verklappen. We gunnen de familie zeearend alle rust in deze periode van gezinsuitbreiding.