Cafetaria’s in de houdgreep door Thuisbezorgd: ‘We moeten er allemaal mee stoppen’

haaksbergen Rechter noemde dochter N18-drama ‘beroeps­wap­pie’: ‘Gaat te ver, doet afbreuk aan professio­na­li­teit’

De 36-jarige vrouw die afgelopen weekend zwaargewond werd gevonden bij het drama op de N18 bij Haaksbergen, werd eerder dit jaar door de politierechter uitgemaakt voor ‘beroepswappie’. Kan dat zomaar, of doet een dergelijke uitspraak afbreuk aan de professionaliteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht? Experts reageren verdeeld. ,,Het is in elk geval ongebruikelijk.”

4 augustus