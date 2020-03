Camera in Zwolle filmt ‘grote vuurbal’ die over Nederland scheert. Heb jij ’m ook gezien?

video + updateOp meerdere plekken in ons land is afgelopen nacht rond 00.30 uur een felle lichtflits gezien. Vele mensen maken er melding van op Twitter. Het gaat vermoedelijk om een meteoor die richting het oosten over ons land vloog. De beveiligingscamera van Yolanda uit Zwolle legde de ‘vallende ster’ duidelijk vast.

Mensen uit Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Texel laten op Twitter weten dat ze getuige zijn geweest van het fenomeen. Ook in België werden verschillende filmpjes van de vuurbal de lucht ingestuurd.

Lees ook Gezin filmt mogelijk meteoriet boven Nijmegen, ook tal van andere meldingen Lees meer

Yolanda Georg-Huizingh uit Zwolle dacht eerst aan vuurwerk toen ze vanochtend de beelden van haar beveiligingscamera terugkeek. ,,Mijn man en ik kijken elke ochtend even of er nog dingen op gekke tijdstippen zijn gebeurd, als we om half zes aan de keukentafel zitten’’, vertelt de inwoonster van Holtenbroek. ,,Er wil weleens gespuis rondlopen of een auto vreemd langsrijden.’’

Volledig scherm De beveiligingscamera van Yolanda uit Zwolle legde de mogelijke meteoor vast. © Yolanda Georg-Huizingh

‘Vallende ster’

De camera registreert bewegingen en had ook rond half 1 beelden vastgelegd. ,,Het lijkt wel vuurwerk, dacht ik. Maar ik kon het niet helemaal thuisbrengen. Mijn man zei gelijk: ‘Volgens mij is het een vallende ster'. We hebben weervrouw Willemijn Hoebert nog een bericht gestuurd, zei zou vast meer weten. Later zagen we op het nieuws dat veel meer mensen iets hadden gezien.’’

Veel mensen legden de mogelijke meteoor vast. Bekijk hier een compilatie:

Heb jij de vuurbal gezien? Laat het ons weten via online@destentor.nl.

In juni werd in Oost-Nederland ook een vuurbol gespot. Dit bleek te gaan om een meteoor, waarvan werd vermoed dat die in de buurt van Hasselt en Rouveen ter aarde was gestort. Twee maanden later zagen mensen in de regio hetzelfde natuurfenomeen. Die bleek net over de grens de atmosfeer ingedoken te zijn en bij de grens in Denemarken bij Duitsland uitgedoofd te zijn.

Vallende ster

Een meteoor of vallende ster is een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring binnenkomt en daar verbrandt. Omdat het met hoge snelheid gebeurt, komt er energie vrij in de vorm van een lichtflits. Als een deel van de meteoor de grond raakt, is sprake van een meteoriet. Het is onduidelijk of dat vannacht gebeurd is, of dat alle deeltjes zijn verbrand in de dampkring.

Bandwerk on Twitter @frankdeboosere Net een meteoor(?) zien neerkomen vanuit Gent (oostelijke richting) Zeer heldere flits, genoeg om schaduw te werpen.

Rinus van de Ven on Twitter Meteoriet gezien in Grubbenvorst om 0:38. Richting oosten, haast verticaal naar beneden. Lichtspoor met twee eindflitsen. Erg mooi #meteoriet #meteoor