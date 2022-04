Campus lang niet altijd veilig: een op de vijf studenten seksueel, fysiek of verbaal belaagd

Middelbare school in Enschede schorst docent na klacht over ‘ongepast gedrag’

ENSCHEDE - Het Bonhoeffer College in Enschede heeft een docent geschorst, vanwege mogelijk ‘niet verantwoord pedagogisch gedrag’. Bestuursvoorzitter Genio Ruesen bevestigt de schorsing. Inmiddels is er een brief verstuurd aan de ouders over de kwestie.

2 april