Cao-onderhandelingen gehandicaptenzorg vastgelopen

video Arbeidsmi­gran­te steekt op klaarlich­te dag haar partner dood: ‘Het is verschrik­ke­lijk’

Bij een incident in een woning aan het Regulierenpad in Honselersdijk is vanmiddag een arbeidsmigrant uit Polen om het leven gekomen. De man werd het slachtoffer van een ruzie in de relationele sfeer, melden bekenden van het stel. Tijdens een heftige ruzie werd de man met een mes aangevallen door zijn vriendin. De vrouw werd ter plekke gearresteerd. In een met bloed doordrenkt t-shirt werd zij afgevoerd door de politie.

17 februari