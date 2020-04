Cardiologen slaan alarm: hartpatiënten mijden ziekenhuis uit angst voor corona

Zien de zestien geraadpleegde medische centra normaal circa 1300 bezoeken per week van mensen met acute hartproblemen, afgelopen week waren dat er slechts ruim 700. Het aantal gemelde hartinfarcten of dreigende infarcten daalde de voorbije twee weken met 40 procent.



Het onderzoek bevestigt wat individuele ziekenhuizen vorige week al constateerden. Zo zag de afdeling cardiologie van het HagaZiekenhuis in Den Haag het aantal mensen met een (dreigend) hartinfarct met liefst zeventig procent inzakken.

Volgens cardioloog Joan Meeder, vice-voorzitter van de NVVC, durven mensen zich niet te melden uit angst voor besmetting met het coronavirus. ,,Dat is wat ziekenhuizen van huisartsen te horen krijgen en van patiënten die te laat komen.”

De Nederlandse cardiologenvereniging is bezorgd. ,,Het is niet dat er ineens minder mensen zijn met hartproblemen. Sterker: tijdens griepepidemieën zien we juist altijd méér gevallen, omdat het hart meer belast wordt.”

Risico thuisblijven groot

Meeder, zelf cardioloog in het VieCuri MC te Venlo, wijst er op dat het risico van thuisblijven in bepaalde gevallen vele malen groter is dan een coronabesmetting. ,,Heb je acute hartklachten - pijn op de borst, plotselinge benauwdheid of wegrakingen - ga dan meteen naar het ziekenhuis.” De eerste twee uur zijn namelijk essentieel. ,,Als iemand snel op de dottertafel ligt, kan ontzettend veel schade worden voorkomen.” Hij wijst er op dat ziekenhuizen coronapatiënten strikt scheiden van ‘normale’ patiënten.



De NVVC vreest al met al dat er straks alsnog een golf van patiënten naar de ziekenhuizen komt die eerder een hartinfarct doormaakte. ,,Zij melden zich met een subacuut infarct waarop zich inmiddels littekenweefsel heeft gevormd. Dat geeft in de toekomst grote kans op hartfalen.”

Niet-acute behandelingen uitgesteld

Nederland is niet het enige land waar het aantal hartpatiënten na de uitbraak van het coronavirus lijkt te zijn gekelderd. In andere Europese landen als Italië is het aantal ziekenhuisopnames zelfs met driekwart ingezakt, meldt de Europese cardiologenverening ESC. Inmiddels trekt het aantal patiënten overigens weer aan, zo krijgt Meeder door van Italiaanse collega’s. ,,Dat bevestigt ons vermoeden dat er niet minder acute hartklachten zijn, bijvoorbeeld omdat het leven door alle coronabeperkingen voor mensen veel rustiger is geworden.”