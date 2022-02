Carnaval al flink op stoom in Zuid-Nederland: Oeteldonk ‘barst uit z'n voegen’

Geitjes­vijf­ling geboren bij Kinderop­vang Muisje in Ewijk: ‘Ze doen het heel goed’

Bij Kinderopvang Muisje in Ewijk is een geitjesvijfling geboren. Toen ze gingen kijken, lagen er vier in het stro, best veel, voor een geit. Even later waren het er zelfs vijf. Ineke van Dinteren van Kinderopvang Muisje heeft zo’n aantal niet eerder meegemaakt. ,,Ze doen het heel goed.”

15:37