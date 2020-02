Carnaval-Tinder: weet jij welke plaats bij welke carnavalsnaam hoort?

Man moet nog half miljoen aan boetes betalen en bijna 3 jaar de cel in: aangehou­den in Valkens­waard

7:37 In Valkenswaard is een man aangehouden omdat hij nog meer dan een half miljoen euro aan boetes had openstaan. Tevens moet de man bijna 3 jaar de cel in. Dat meldt de politie vanochtend vroeg.