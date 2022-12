‘Carnavalsgek’ Peter (57) stierf week na verjaardag door treindrama Limburg: 'Hij was een geweldige man’

Een echte carnavalsgek, een gepassioneerde handboogschutter en een uiterst ervaren vrachtwagenchauffeur; vrienden komen superlatieven tekort om de 57-jarige Peter Houben te omschrijven. De Limburgse trucker kwam woensdag om het leven door een aanrijding met een trein in Tienray. ,,Het is voor mij onbegrijpelijk dat dit is gebeurd. Peter lette altijd goed op en was absoluut niet roekeloos”, laat een vriend van hem weten.

De trein en de door Houben bestuurde veegwagen kwamen woensdagmiddag rond 14.40 uur met elkaar in botsing op een spoorwegovergang op de Spoorstraat bij het Limburgse dorpje. De bestuurder, Peter Houben, raakte zwaargewond en overleed kort daarna ter plaatse. Als gevolg van de aanrijding ontspoorde het voorste gedeelte van de trein. Drie passagiers en de machinist van de trein raakten gewond.

Gedoe met knipperlichten

Het fatale ongeval is vooralsnog door raadsels omgeven. Peter is volgens bekenden een zeer ervaren chauffeur en lette altijd goed op, zeker in de buurt van spoorwegovergangen. Een directe ooggetuige van de botsing verklaarde aan de politie dat de spoorbomen te laat dichtgingen. Dat zou vaker gebeuren bij die overgang, maar daar herkent ProRail, de beheerder van het spoor, zich niet in. In het onderzoek wordt het getuigenverhaal wel meegenomen, maar na een eerste inspectie lijkt volgens ProRail met de spoorbomen en signalering niets mis.

Volgens Piet, een goede vriend van Peter, gaat het wel degelijk vaker mis bij die spoorwegovergang. ,,Ik sta er niet van te kijken dat er iets niet klopt met de knipperlichten en slagbomen. Regelmatig was ProRail of Assat daar bezig en vaak stonden er verkeersregelaars om voetgangers en fietsers veilig over het spoor te loodsen”, vertelt hij.

Verjaardag

Piet had nog geregeld contact met Peter. Twee weken geleden zag hij hem voor het laatst. ,,Hij was in onze straat met de veegmachine bezig, toen hebben we even een praatje gemaakt. Peter was een geweldige man om mee te werken. Hij was rustig, netjes en had een hart voor de zaak en voor zijn collega’s. Vorige week vrijdag is hij 57 jaar geworden en heb ik hem nog gefeliciteerd.”

Binnen de carnavalsvereniging, waar Peter ruim een kwart eeuw lid was, is het verdriet voelbaar. ,,Het is een groot gemis dat hij zo plotseling weggevallen is”, zegt Sander Peeters van CV ‘t Knölleke. Voorzitter Barry Willems is er beduusd onder. ,,Ik ben er stil van. Peter was in het Limburgse carnavalsleven een bekend gezicht. Een rustige man, met heerlijke droge humor. Een echte levensgenieter. We gaan hem erg missen.” Er wordt binnen de vereniging gedacht aan een in memoriam.

Het transportbedrijf waarvoor Peter reed reageert terneergeslagen op het nieuws en bevestigt dat Peter een ervaren chauffeur was.