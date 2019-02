Carnavalstent verbiedt Casa de Papel-kostuum en 'dikke penispakken’

Politie houdt verdachte aan in 17 jaar oude vermis­sings­zaak

10:51 De politie heeft in Nederhemert een verdachte aangehouden in verband met een zeventien jaar oude vermissingszaak. Amsterdammer Patrick van Dillenburg verdween in 2002 uit de Jordaan. Hij was toen 38 jaar. De politie denkt dat hij niet meer leeft.