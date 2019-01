Carol DaRonch wist te ontsnappen aan Ted Bundy: ‘Ik zag mijn leven aan me voorbij flitsen’

SPOILER ALERTCarol DaRonch is een van de tientallen vrouwen die ten prooi vielen aan de razernij van seriemoordenaar Ted Bundy. DaRonch, toentertijd amper achttien jaar oud, kan als een van de weinige getuigen de confrontatie navertellen. Dat doet ze in de vierdelige documentaireserie The Ted Bundy Tapes , sinds gisteren te zien op Netflix.

Vlak voor zijn executie, op 24 januari 1989, bekende Ted Bundy dat hij meer dan dertig vrouwen in zeven verschillende staten om het leven heeft gebracht. Vermoed wordt echter dat hij tussen 1974 en 1978 nog veel meer slachtoffers maakte.

De nu 62-jarige DaRonch liep Bundy in 1974 tegen het lijf op een parkeerplaats in Salt Lake City, in de staat Utah. Bundy deed zich voor als agent en maakte haar wijs dat iemand had geprobeerd in te breken in haar auto. Hij vroeg of ze met hem mee wilde komen om op het politiebureau aangifte te doen. De jonge DaRonch stapte nietsvermoedend in zijn auto, waarop Bundy haar met één hand vastbond. Met een breekijzer begon hij op haar in te slaan. DaRonch verzette zich uit alle macht en wist te ontkomen.

,,Ik rook alcohol, ik voelde me dus niet op mijn gemak’’, vertelt DaRonch in de serie. ,,Maar toen hij zijn politiebadge toonde, geloofde ik hem. Dat hij met een Volkswagen Beetle reed vond ik wel een beetje vreemd, maar hij kon ook undercover zijn.’’

,,Hij reed vrij plotseling een zijstraat in en stopte bij een school. Ik raakte in paniek. Wat was hij in godsnaam van plan? Hij pakte mijn arm vast en deed een handboei rond mijn pols. Aan de andere kant probeerde hij hetzelfde te doen, maar dat lukte niet.’’

Volledig scherm Ted Bundy zag er charismatisch uit, een troef die hij misbruikte om het vertrouwen van vrouwen te winnen. © kos

‘Heb me nooit zó bang gevoeld’

,,Ik ben nooit zó bang geweest. Het klinkt cliché, maar ik zag mijn hele leven aan me voorbijflitsen’’, gaat Carol verder. ,,Ik dacht ook aan mijn ouders: zij zouden nooit te weten komen wat hun dochter is overkomen.’’ Bundy trok zijn wapen en dreigde haar hoofd ‘eraf te knallen’. ,,Ik dacht: Doe maar, en doe het snel.’’

Carol legde later een getuigenis af tegen Bundy. Rechercheurs probeerden hem ook te linken aan een groot aantal onopgeloste moorden, maar officieel kon hem verder alleen ontvoering en mishandeling ten laste worden gelegd.

Bundy wist twee keer te ontsnappen, periodes waarin hij telkens nieuwe misdaden zou plegen. In 1978 deden de moorden op twee studenten en een twaalfjarig meisje in Florida hem uiteindelijk de das om.

Volledig scherm Bundy vermoordde zeker dertig vrouwen. © Netflix

Bijtafdruk

Bundy viel de 21-jarige Margaret Bowman aan met een plank terwijl ze aan het slapen was, daarna wurgde hij haar met een kous. Bij Lisa Levy (20) liet Bundy een diepe bijtafdruk in haar billen achter, een van zijn handelsmerken.

Kimberly Diane Leach (12) moest van haar lerares een vergeten handtas ophalen. Zeven weken later werd haar stoffelijk overschot gevonden in een varkensschuur.

Dankzij een alerte agent kon de waanzin worden gestopt. David Lee ontdekte dat Bundy in een gestolen Volkswagen Beetle rondreed en wilde hem daarvoor arresteren. Na een stevig gevecht moest Bundy zich gewonnen geven. Op 24 januari 1989 belandde hij voor de drie gruweldaden op de elektrische stoel. Dat de documentaire gisteren is gestart, is dus geen toeval.

Volledig scherm Enkele attributen die bij Bundy werden gevonden. © Netflix

Seksueel aspect

In de vierdelige reeks krijgt de kijker een dieper inzicht in de geslepen werkwijze van de seriemoordenaar: soms deed Bundy alsof hij gewond of gehandicapt was, soms verkleedde hij zich als een agent. Het doel was altijd om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen, zodat hij op een afgelegen plek zijn slag kon slaan.

Zeker twaalf vrouwen onthoofdde hij, sommige gezichten bewaarde hij als trofee in zijn appartement. ,,Hij was een psychopaat die genoot van andermans pijn’’, stelt biografe Ann Rule. ,,Hij kickte op de macht die hij over zijn slachtoffers had.’’

Volledig scherm Ook sommige plaatsen delict worden getoond. © Netflix

Stem

In de Netflix-serie is ook voor het eerst de stem van Bundy zelf te horen. ,,Mijn naam is Ted Bundy. Ik heb hier nooit eerder over gesproken, maar ik zoek nu een manier om mijn verhaal te doen’’, klinkt het onder meer.

Bundy zorgde destijds voor een primeur: nooit eerder was een proces op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Hij was zijn eigen advocaat en bleef lange tijd volhouden dat hij onschuldig was. ,,Maar tegen mij heeft hij ooit opgebiecht dat hij meer dan honderd mensen heeft vermoord. En niet enkel vrouwen’’, schreef advocaat John Henry Browne in zijn memoires.